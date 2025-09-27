Pasalic a DAZN | Abbiamo creato tanto oggi il pareggio è un risultato giusto Devo dire che questa Juventus…

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasalic a DAZN, il centrocampista della Dea analizza il pari: il gol di Sulemana è stato la chiave, ora testa alla Champions. Un altro protagonista dell’ottima serata dell’ Atalanta, il centrocampista  Mario Pasalic, ha commentato il prezioso pareggio ottenuto in casa della  Juventus  ai microfoni di  DAZN. Dalle parole del croato emerge la grande consapevolezza di un gruppo in crescita, orgoglioso di un risultato importante e già proiettato ai prossimi, imminenti impegni europei. Juve Atalanta: le parole di Mario Pasalic. L’analisi del centrocampista parte dal momento chiave della partita: il gol di  Sulemana  arrivato allo scadere del primo tempo, una rete che ha cambiato l’inerzia psicologica del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

