Partono i ’Giochi in galleria’ alla biblioteca

La Biblioteca Comunale e la Galleria d’arte di Cesenatico in autunno apre un ricco calendario di eventi, con proposte culturali dedicate a più pubblici. Da martedì parte " Giochi in Galleria ", una nuova rassegna di incontri serali di giochi da tavolo rivolti ad adulti e ragazzi, organizzati in collaborazione con le associazioni Area Games e Amarboard Romagna, che gestiranno i tavoli da gioco. Si gioca di sera a partire dalle 21, la partecipazione è gratuita e si terranno cinque appuntamenti sino al 18 novembre. Per i volontari di " Nati per leggere " si terrà invece in corso di formazione organizzato dal Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste, con l’obiettivo di formare nuovi volontari e fornire competenze per affiancare le famiglie nella lettura ai bambini in età prescolare, promuovendo lo sviluppo del linguaggio e del legame affettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

