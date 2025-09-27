Partecipazione e Democrazia Economica | il convegno della Cisl a Salsomaggiore Terme

“Oggi la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle imprese non è più solo un principio costituzionale da invocare ma una leva strategica per la competitività del sistema Italia”. È questo il messaggio forte emerso dal convegno “Partecipazione e Democrazia Economica: Attuare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: partecipazione - democrazia

Mattarella: libertà e democrazia solo con partecipazione lavoratori

Oggi all’incontro su “Partecipazione e democrazia economica” promosso da #CISL Parma Piacenza a Salsomaggiore. L’approvazione della #legge sulla #partecipazione è un passaggio epocale. Adesso serve migliorare la contrattazione collettiva e premiare - X Vai su X

Elezioni Regionali 2025 – Messaggio della Conferenza Episcopale Calabra La democrazia è un bene fragile e prezioso: si custodisce solo con la partecipazione attiva. L’astensione e l’indifferenza non sono mai neutrali: pesano sempre sui più deboli. - facebook.com Vai su Facebook

Il convegno di AttivaPrato. Partecipazione popolare. Le richieste alla politica - Il presidente Sanesi: "A tutti i candidati abbiamo chiesto un impegno sul tema e di rivedere la legge regionale sulla partecipazione, ferma da anni". Scrive msn.com

Meic: il 7 ottobre “Democrazia e sinodalità. La sfida della partecipazione”, convegno dei gruppi Piemonte-Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria - Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria organizzano il convegno “Democrazia e sinodalità. Segnala agensir.it