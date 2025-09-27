Parte una campagna informativa con lo scopo di aumentare la percentuale di riciclo della plastica

Cesenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La plastica sembra facile da differenziare, ma è tra i materiali più insidiosi. È anche uno dei più inquinanti e, purtroppo, quello con la qualità di raccolta più bassa.Per questo motivo Hera ha deciso di lanciare una campagna mirata alla qualità della plastica che dal 29 settembre coinvolgerà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parte - campagna

eFootball: parte la campagna commemorativa per il 30° anniversario con Pelé e tante altre sorprese

Ordigno bellico da rimuovere in centro a Empoli, parte la campagna informativa per i 5mila da evacuare

Influenza, via alle vaccinazioni: quando parte la campagna a Macerata

Parte la campagna carabinieri contro le 'Truffe agli anziani' - L'Arma dei carabinieri vicina ai più deboli e ai più vulnerabili con la campagna di prevenzione delle "Truffe agli anziani" avviata a livello nazionale e presentata presso il comando provinciale di ... Segnala ansa.it

Farmaci equivalenti. Parte da Salerno la campagna informativa promossa da Cittadinanzattiva. Il plauso di Fofi e Federfarma - In questa prima fase medici e farmacisti daranno informazioni sull'uso corretto e consapevole dei farmaci ... quotidianosanita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parte Campagna Informativa Scopo