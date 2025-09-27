Parma protagonista a Roma con Nazione Futura e Fondazione Tatarella

Parmatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate intense a Roma hanno visto una delegazione di Parma protagonista agli eventi organizzati da Nazione Futura e dalla Fondazione Tatarella, con la partecipazione di Fabrizio Tatarella e Francesco Giubilei. Un appuntamento che ha segnato un momento importante per l’Italia dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parma - protagonista

Festival di Open, anche la politica protagonista sul palco di Parma: ministri e leader d’opposizione per scrivere le sfide del futuro

Roma, ore calde per Fazio al Parma: le alternative - Federico Fazio è il primo della lista, oggi, per il direttore sportivo emiliano Carli che si è già mosso con ... Da calciomercato.com

Diretta Parma Roma Primavera/ Video streaming tv: si parte (18 agosto 2025) - 30 al Tardini (18 agosto 2025) È cominciato solo pochi giorni fa il nuovo campionato ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Parma Protagonista Roma Nazione