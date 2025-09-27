Parma protagonista a Roma con Nazione Futura e Fondazione Tatarella
Due giornate intense a Roma hanno visto una delegazione di Parma protagonista agli eventi organizzati da Nazione Futura e dalla Fondazione Tatarella, con la partecipazione di Fabrizio Tatarella e Francesco Giubilei. Un appuntamento che ha segnato un momento importante per l’Italia dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - protagonista
Festival di Open, anche la politica protagonista sul palco di Parma: ministri e leader d’opposizione per scrivere le sfide del futuro
" ” Oggi il nostro ’ è stato protagonista sulle pagine della Gazzetta di Parma. Un articolo che ra - facebook.com Vai su Facebook
#VisitEmilia protagonista al #SalonedelCamper di #Parma con le eccellenze enogastronomiche emiliane. Fino al 21 settembre degustazioni e incontri per valorizzare percorsi turistici del territorio, puntando sempre più su sostenibilità e qualità. - X Vai su X
Roma, ore calde per Fazio al Parma: le alternative - Federico Fazio è il primo della lista, oggi, per il direttore sportivo emiliano Carli che si è già mosso con ... Da calciomercato.com
Diretta Parma Roma Primavera/ Video streaming tv: si parte (18 agosto 2025) - 30 al Tardini (18 agosto 2025) È cominciato solo pochi giorni fa il nuovo campionato ... Riporta ilsussidiario.net