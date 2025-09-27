Le centinaia di generali americani a cui è stato chiesto di presenziare la prossima settimana ad una riunione alla Marine Corps University di Quantico, in Virginia, ascolteranno il segretario alla Difesa Pete Hegseth pronunciare un breve discorso sullo " spirito guerriero ". A fare luce sull'insolita e misteriosa convocazione è il Washington Post, lo stesso quotidiano che pochi giorni fa per primo aveva pubblicato la notizia del summit e che adesso ha ottenuto nuovi dettagli da diverse persone a conoscenza dell'evento. " Vuole avere una conversazione faccia a faccia con i generali ", ha detto una fonte del Washington Post che ha precisato che l'ex anchorman di Fox News " vuole vederli di persona ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Parlerà dello spirito guerriero". La rivelazione sulla riunione ordinata da Hegseth a Quantico