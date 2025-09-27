Parla il soldato dell' Idf | Nessun genocidio a Gaza noi militari siamo lì per estirpare Hamas
Si chiama Adi Karni ed è primo sergente dell'Idf, l'esercito israeliano, ed è specializzato in ingegneria di combattimento a 22 anni. Quando lo abbiamo incontrato a Roma per intervistarlo, era in una delle molte tappe che ha fatto in giro per il mondo, in cui ha partecipato a diversi dibattiti pubblici per raccontare come vive un soldato la guerra in Medio Oriente. Gli abbiamo chiesto come viva il conflitto e il 7 ottobre, ma anche come viva le morti di civili palestinesi e come ci si senta a vedere vite di uomini che non appartengono ad Hamas spegnersi così. Perché è a Roma? Fa parte dei soldati che sono in vacanza in Italia? «Sono un soldato dell'IDF, oggi un riservista che sta per tornare in guerra a Gaza.
