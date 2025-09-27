Parise Csn | Due assessori in più costano 800mila euro in cinque anni Una precisa scelta politica
Il consigliere comunale di Cesena Siamo Noi Denis Parise torna sulla polemica sul costo degli assessori del Comune, passati da sette a nove con Cesena co-capoluogo: “Mentre la gestione ordinaria è in rosso, questa maggioranza ha scelto di aumentare i costi della politica. Oltre mezzo milione in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
parise - assessori
