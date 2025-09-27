Parco rupestre di Santo Stefano | domani inaugurazione a Castellaneta Amici delle Gravine

Di seguito il comunicato: Nuovi processi di sviluppo territoriale prendono vita, l’associazione Culturale “Amici delle Gravine di Castellaneta ETS” aggiudicatisi il Banco pubblico promosso dal “GAL Luoghi del Mito e delle Gravine” è lieta di invitare tutti all’inaugurazione in programma Domenica 28 Settembre 2025 alle ore 10.30 presso il:”???????????????????????????” nell’omonima gravina. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Tutto questo è il risultato di un gioco di squadra che ha visto protagonisti, l’associazionismo, enti pubblici e privati cittadini per la partecipazione al Bando Pubblico promosso dal Gruppo di Azione Locale GAL Luoghi del Mito e delle Gravine – “IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” INTERVENTO 4. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

