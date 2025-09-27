Parchi attrezzati e sicuri | Così si fa la rigenerazione
Casumaro torna al centro dell’attenzione politica locale grazie a due iniziative portate in consiglio comunale da Fratelli d’Italia, che pongono l’accento sul rilancio delle aree verdi e sulla sicurezza urbana con il progetto sull’outdoor training e interrogazione sulla manutenzione. Nell’ultima seduta del consiglio comunale la frazione di Casumaro è stata messa sotto i riflettori grazie all’approvazione all’unanimità dell’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia dedicato al ripristino e al potenziamento delle installazioni sportive nei parchi pubblici e grazie all’interrogazione presentata dal Consigliere Alessandro Guaraldi sulla manutenzione di aree verdi e la ciclabile di via Correggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: parchi - attrezzati
È ripartito l’anno scolastico e di conseguenza anche la fruizione dei parchi in quartiere da parte delle famiglie. Sapete che i parchi attrezzati per bambini nel quartiere sono 3? Sono tutti in buone condizioni! 1. con le panche dipinte a - facebook.com Vai su Facebook
Parchi gioco rinnovati, più sicuri e inclusivi: "Bene così, ma mancano i cestini dei rifiuti" - Terminati i lavori nelle vie Trincea delle Frasche, Kuliscioff, Volta, Risorgimento, Bosio e Romagna. ilgiorno.it scrive