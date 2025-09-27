Casumaro torna al centro dell’attenzione politica locale grazie a due iniziative portate in consiglio comunale da Fratelli d’Italia, che pongono l’accento sul rilancio delle aree verdi e sulla sicurezza urbana con il progetto sull’outdoor training e interrogazione sulla manutenzione. Nell’ultima seduta del consiglio comunale la frazione di Casumaro è stata messa sotto i riflettori grazie all’approvazione all’unanimità dell’Ordine del Giorno di Fratelli d’Italia dedicato al ripristino e al potenziamento delle installazioni sportive nei parchi pubblici e grazie all’interrogazione presentata dal Consigliere Alessandro Guaraldi sulla manutenzione di aree verdi e la ciclabile di via Correggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parchi attrezzati e sicuri: "Così si fa la rigenerazione"