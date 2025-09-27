Parcheggia il Suv e schiaccia un passante | alla guida c' era un' ottantenne
Un anziano a bordo di un Suv ha travolto e ucciso un passante durante una manovra di parcheggio. È successo a Monzambano, borgo delle colline moreniche del Basso Garda, nel pomeriggio di venerdì 27 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, un’Audi guidata da un 84enne di Sommacampagna avrebbe. 🔗 Leggi su Today.it
Travolta da auto parcheggiata in discesa, donna muore schiacciata contro il muro sul marciapiede. Le indagini sul freno a mano https://unita.it/2025/09/09/travolta-auto-parcheggiata-discesa-donna-schiacciata-marciapiede/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAA - X Vai su X
Tragedia in via Borgoratti a Genova dove una donna è morta schiacciata da un'auto ripartita dopo essere stata parcheggiata, in discesa, senza freno a mano. La donna aveva 70 anni circa, indagini in corso. L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Sbaglia manovra col Suv mentre parcheggia: schiaccia contro una colonna un 48enne e lo uccide - Monzambano, 48enne moldavo travolto da un Suv guidato da un 84enne veronese: morto sul colpo in un parcheggio. Riporta nordest24.it
