Parcheggia il Suv e schiaccia un passante | alla guida c' era un' ottantenne

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anziano a bordo di un Suv ha travolto e ucciso un passante durante una manovra di parcheggio. È successo a Monzambano, borgo delle colline moreniche del Basso Garda, nel pomeriggio di venerdì 27 settembre. Secondo le prime ricostruzioni, un’Audi guidata da un 84enne di Sommacampagna avrebbe. 🔗 Leggi su Today.it

