Parata di stelle alla Milano Fashion Week

Un viaggio tra passerelle iconiche, ospiti internazionali e nuove interpretazioni del lusso contemporaneo. Milano fashion week prada Elodie ph ig Red carpet tra arte e stile. La città meneghina si è trasformata in un palcoscenico esclusivo, dove la moda ha abbracciato l'arte del saper essere protagonisti. Milano conferma ancora una volta il suo ruolo di centro nevralgico del glamour mondiale. Al cuore della Milano Fashion Week, la sfilata più attesa di Fendi curata da Silvia Venturini Fendi, che ha presentato la collezione primavera estate 2026 sospesa tra leggerezza e giochi cromatici, allestita in uno spazio di via Solari firmato da Marc Newson e Nico Vascellari.

