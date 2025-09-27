Paperdi Juvecaserta si ritorna al PalaPiccolo | c' è la sfida a Jesi

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà la General Contractor Jesi la prima avversaria che la Paperdi Juvecaserta affronterà al PalaPiccolo in questa Serie B Nazionale 2025-26. Dopo il convincente successo di Nocera, i ragazzi di coach Lino Lardo sono pronti a dare soddisfazione ai tanti supporters bianconeri che non vedono l'ora. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paperdi - juvecaserta

