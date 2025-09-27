Paperdi Juvecaserta si ritorna al PalaPiccolo | c' è la sfida a Jesi
Sarà la General Contractor Jesi la prima avversaria che la Paperdi Juvecaserta affronterà al PalaPiccolo in questa Serie B Nazionale 2025-26. Dopo il convincente successo di Nocera, i ragazzi di coach Lino Lardo sono pronti a dare soddisfazione ai tanti supporters bianconeri che non vedono l'ora. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: paperdi - juvecaserta
Paperdi Juvecaserta, tesserato il camerunense Keller Cedric Ly-Lee
Basket, Paperdi Juvecaserta: calendario, avvio in trasferta per la squadra di coach Lino
Paperdi Juvecaserta 2021, domani inizia ufficialmente la stagione
Sabato 27 Settembre alle 18:30 inaugurazione del nuovo store ufficiale della Paperdi JuveCaserta 2021! - facebook.com Vai su Facebook
Paperdi Juvecaserta, si ritorna al PalaPiccolo: c'è la sfida a Jesi - Sarà la General Contractor Jesi la prima avversaria che la Paperdi Juvecaserta affronterà al PalaPiccolo in questa Serie B Nazionale 2025- casertanews.it scrive
Serie B - Juvecaserta attende al PalaPiccolo la General Contractor Jesi - Sarà la General Contractor Jesi la prima avversaria che la Paperdi Juvecaserta affronterà al PalaPiccolo in questa Serie B Nazionale 2025- Segnala pianetabasket.com