Papa Leone XIV | un sacerdote toscano scelto come secondo segretario personale
Don Marco Billeri, 41enne di Pontedera, attualmente viceparroco nella parrocchia dei Santi Martino e Stefano a S. Miniato Basso (Pisa), sarà il secondo segretario personale di Papa Leone XIV L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
Papa Leone, re Carlo e Camilla in visita di Stato in Vaticano a ottobre #papa #papaleone #recarlo #27settembre - X Vai su X
«L'incontro con Papa Leone XIV è stato un momento vero, intenso, toccante. Un momento che non dimenticheremo mai». Così Daniele Digirolamo, papà di Maria Rita, la bambina materana di dieci anni che ha trasformato la sua sofferenza in un gesto di am - facebook.com Vai su Facebook
Da San Miniato al Vaticano, don Marco Billeri nominato secondo segretario personale di Papa Leone XIV - Don Marco Billeri è stato nominato da Papa Leone XIV suo secondo segretario personale: a renderlo noto è il vescovo di San ... Scrive gonews.it
Leone XIV: don Billeri secondo segretario personale. L’annuncio del vescovo di San Miniato - Papa Leone XIV ha chiamato don Marco Billeri, sacerdote della diocesi di San Miniato, come suo secondo segretario personale. Secondo agensir.it