Papa Leone XIV | un sacerdote toscano scelto come secondo segretario personale

Don Marco Billeri, 41enne di Pontedera, attualmente viceparroco nella parrocchia dei Santi Martino e Stefano a S. Miniato Basso (Pisa), sarà il secondo segretario personale di Papa Leone XIV L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

