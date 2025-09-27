Un fine settimana nel segno ciclismo con l’organizzazione del Papà Elio Gran Premio GiorgioMare, la sesta edizione prevede una formula a due giorni. Oggi a Urbisaglia sono in programma le cronometro per le categorie esordienti e allievi, maschili e femminili; domani la gara in linea riservata ai juniores. Oggi alle 15.30 si disputeranno le cronometro sulla breve distanza di 7 chilometri partendo da Strada Comunale Montedoro nei pressi della riserva dell’Abbadia di Fiastra e dell’azienda GiorgioMare per concludersi a Urbisaglia in via della Rocca. Il giorno successivo la corsa degli juniores partirà alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Papà Elio Gran Premio Giorgio Mare. A Urbisaglia in corsa i talenti del ciclismo