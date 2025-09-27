Pantelleria Zibibbo falso | imprenditore tedesco lo smerciava in mezzo mondo denunciato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta operazione internazionale di frode. PALERMO, 27 settembre 2025. I Carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, coordinati dalla Procura di Marsala, hanno scoperto una vasta produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione “Zibibbo di Pantelleria”. L’indagine, partita dal monitoraggio di siti web e social network, ha rivelato che una società con sede in Germania vendeva bottiglie contraffatte in Italia e in diversi paesi extra UE. Vendite in tutto il mondo senza autorizzazioni. La società tedesca operava senza alcuna autorizzazione per la produzione e la vendita del vero Zibibbo di Pantelleria DOP, un prodotto di origine protetta la cui lavorazione è regolata da un disciplinare rigoroso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: pantelleria - zibibbo
Cantina D'Ancona - Pantelleria - facebook.com Vai su Facebook
Vende falso vino Zibibbo, denunciato imprenditore tedesco e scoperto deposito a Pantelleria - I carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della Procura di Marsala, hanno scoperto una produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione “Zibibbo ... Come scrive msn.com
Falso Zibibbo di Pantelleria, denunciato imprenditore tedesco: sequestrati 5mila litri di vino - I carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto il coordinamento della Procura di Marsala, hanno smascherato una vasta ... Scrive newsicilia.it