Pantelleria Zibibbo falso | imprenditore tedesco lo smerciava in mezzo mondo denunciato

PALERMO, 27 settembre 2025. I Carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, coordinati dalla Procura di Marsala, hanno scoperto una vasta produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione "Zibibbo di Pantelleria". L'indagine, partita dal monitoraggio di siti web e social network, ha rivelato che una società con sede in Germania vendeva bottiglie contraffatte in Italia e in diversi paesi extra UE. Vendite in tutto il mondo senza autorizzazioni. La società tedesca operava senza alcuna autorizzazione per la produzione e la vendita del vero Zibibbo di Pantelleria DOP, un prodotto di origine protetta la cui lavorazione è regolata da un disciplinare rigoroso.

