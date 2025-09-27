Panico per un serpente del grano | non velenoso forse è stato abbandonato

LECCE – Momenti di apprensione si sono vissuti ieri pomeriggio alla periferia di Lecce, dove la comparsa di un serpente ha generato il panico tra i residenti. L'allarme è scattato quando il rettile è stato avvistato mentre strisciava nel giardino e tra le abitazioni di un condominio.L’intervento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In negozio c'è un lungo serpente: scene di panico tra clienti e titolari

A BREVE FRA LE VOSTRE MANI. Con il termine “Chelydros” gli antichi Greci indicavano un gigantesco e temibile serpente acquatico che, così come il suo corrispettivo terricolo, il “Chersydros” seminava il panico tra gli esseri viventi... Amici dei serpenti mitolo - facebook.com Vai su Facebook

Lecce, panico tra i residenti: recuperato un serpente esotico - Si trattava, tuttavia, di un esemplare di serpente del grano (Pantherophis guttatus), specie non velenosa e spesso allevata come animale da compagnia ... Secondo leccesette.it

“Attenzione, c’è un serpente sull’aereo e può essere velenoso”: panico tra i passeggeri a bordo, le autorità chiamano un esperto “acchiappaserpenti” - Momenti di panico e un ritardo di due ore per i passeggeri di un volo della compagnia Virgin Australia in partenza da Melbourne e diretto a Brisbane. Segnala ilfattoquotidiano.it