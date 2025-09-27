Panico per un serpente del grano | non velenoso forse è stato abbandonato

LECCE – Momenti di apprensione si sono vissuti ieri pomeriggio alla periferia di Lecce, dove la comparsa di un serpente ha generato il panico tra i residenti. L'allarme è scattato quando il rettile è stato avvistato mentre strisciava nel giardino e tra le abitazioni di un condominio.L’intervento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lecce, panico tra i residenti: recuperato un serpente esotico - Si trattava, tuttavia, di un esemplare di serpente del grano (Pantherophis guttatus), specie non velenosa e spesso allevata come animale da compagnia ... Secondo leccesette.it

