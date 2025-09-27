Pane più buono del Veneto? Il forno Cella nell' Olimpo dei migliori panifici
Il panificio Cella di Torre di Mosto entra nell'olimpo dei panificatori veneti. Allo storico esercizio artigianale veneziano, la Regione Veneto ha recentemente concesso l'uso del marchio “Forno di Qualità”, la massima certificazione istituzionale che attesta altissimi requisiti nella lavorazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: pane - buono
Forni in Emilia Romagna, dove puoi gustare il pane più buono
«Sì, ho picchiato i ladri. Lo rifarei». Liviu, il papà che ha buttato giù dal terrazzo 3 malviventi: sono buono come il pane, ma non toccatemi la mia famiglia
Pane croccante, pomodoro profumato, un filo d’olio buono e un calice di rosso. Hai bisogno d'altro per sentirti a casa? Forse solo qualcuno che ti passi la bruschetta mentre versi il vino. La semplicità è un lusso, e da Rustell la serviamo ogni sera. Prenota - facebook.com Vai su Facebook
PANE BUONO/ “In Opera”, si torna al pane di una volta grazie al lavoro dei detenuti (manca profilo intervistato) - "Pane Buono" è un'iniziativa della Onlus In_Opera, una cooperativa sociale che produce pane all'interno del penitenziario alle porte di Milano. Lo riporta ilsussidiario.net