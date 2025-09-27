Pane più buono del Veneto? Il forno Cella nell' Olimpo dei migliori panifici

Veneziatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il panificio Cella di Torre di Mosto entra nell'olimpo dei panificatori veneti. Allo storico esercizio artigianale veneziano, la Regione Veneto ha recentemente concesso l'uso del marchio “Forno di Qualità”, la massima certificazione istituzionale che attesta altissimi requisiti nella lavorazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pane - buono

Forni in Emilia Romagna, dove puoi gustare il pane più buono

«Sì, ho picchiato i ladri. Lo rifarei». Liviu, il papà che ha buttato giù dal terrazzo 3 malviventi: sono buono come il pane, ma non toccatemi la mia famiglia

PANE BUONO/ “In Opera”, si torna al pane di una volta grazie al lavoro dei detenuti (manca profilo intervistato) - "Pane Buono" è un'iniziativa della Onlus In_Opera, una cooperativa sociale che produce pane all'interno del penitenziario alle porte di Milano. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Pane Pi249 Buono Veneto