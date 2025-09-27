Palm Beach alla scoperta di leontocebi e bradipi nello zoo della Florida

I leontocebi e i bradipi sono diventati compagni di stanza allo zoo di Palm Beach, in Florida, Stati Uniti. Il nuovo habitat, inaugurato alla fine di agosto, riproduce le foreste sudamericane da cui provengono questi animali. Negli anni ’70 esistevano meno di 200 leontocebi dalla testa dorata in natura ma ora il loro numero supera i 5.000 grazie agli sforzi di conservazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

