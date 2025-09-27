Palm Beach alla scoperta di leontocebi e bradipi nello zoo della Florida

I leontocebi e i bradipi sono diventati compagni di stanza allo zoo di Palm Beach, in Florida, Stati Uniti. Il nuovo habitat, inaugurato alla fine di agosto, riproduce le foreste sudamericane da cui provengono questi animali. Negli anni ’70 esistevano meno di 200 leontocebi dalla testa dorata in natura ma ora il loro numero supera i 5.000 grazie agli sforzi di conservazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palm Beach, alla scoperta di leontocebi e bradipi nello zoo della Florida

In questa notizia si parla di: palm - beach

Hugo Toro riscrive il mito di Palm Beach tra design, memoria e passione scenica. - facebook.com Vai su Facebook

Alla scoperta di leontocebi e bradipi nello zoo di Palm Beach, in Florida - (LaPresse) I leontocebi e i bradipi sono diventati compagni di stanza allo zoo di Palm Beach, in Florida, Stati Uniti. Si legge su msn.com

Palm Beach, alla scoperta di leontocebi e bradipi nello zoo della Florida - (LaPresse) I leontocebi e i bradipi sono diventati compagni di stanza allo zoo di Palm Beach, in Florida, Stati Uniti. Segnala stream24.ilsole24ore.com