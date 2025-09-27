È stata una semifinale da brividi quella che ha visto l’ Italia dominare la Polonia per 3-0 e conquistare l’accesso alla finale del Mondiale di volley maschile, in programma contro la Bulgaria. Gli azzurri hanno messo in mostra una prova di grande solidità e concentrazione, imponendosi nonostante l’avvio equilibrato e la pressione di una formazione polacca mai doma. Dalla prima palla del match, il clima al Mall of Asia Arena di Pasay City era elettrico. La Polonia ha provato a sorprendere con un avvio aggressivo, sfruttando Leon e Semeniuk, ma l’Italia ha risposto con muri impenetrabili e una difesa spettacolare, guidata da Romanò e Russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Pallavolo, Italia in Paradiso: è finale, che partita contro la Polonia!