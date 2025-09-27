Pallanuoto femminile Rapallo cede alle spagnole del Mataró nelle qualificazioni di Champions League

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si complica il percorso delle due squadre italiane impegnate nelle qualificazioni per la Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, infatti sarà solamente una tra Rapallo e Trieste (entrambe inserite nella Pool D) a staccare il pass per la fase a gironi della massima competizione continentale per club raggiungendo l’Ekipe Orizzonte Catania e la SIS Roma. Dopo aver battuto ieri Trieste nel derby ai tiri di rigore, purtroppo Rapallo è stata sconfitta abbastanza nettamente dall’Assolim CN Mataró concludendo il gironcino in corso di svolgimento a Dunaujvaros (in Ungheria) con 2 punti. La compagine ligure ha provato a rimanere incollata nel punteggio alla squadra spagnola, arrivando all’intervallo sotto 8-6 per poi staccarsi definitivamente nel terzo periodo (5-2 di parziale per le iberiche). 🔗 Leggi su Oasport.it

pallanuoto femminile rapallo cede alle spagnole del matar243 nelle qualificazioni di champions league

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, Rapallo cede alle spagnole del Mataró nelle qualificazioni di Champions League

In questa notizia si parla di: pallanuoto - femminile

Pallanuoto femminile, Setterosa battuto dall’Australia nell’ultima amichevole prima dei Mondiali

Pallanuoto femminile, Setterosa battuto a Perth dall’Australia 12-10

Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

Pallanuoto femminile, Rapallo batte Trieste ai rigori e si avvicina alla fase a gironi di Champions League - 10 dopo i regolamentari) e si avvicina alla fase a gironi della Champions ... Si legge su oasport.it

Champions League F. Rapallo-Trieste nel derby che apre i preliminari - Da venerdì 26 a domenica 28 settembre si giocano le partite dei gironi preliminari della Champions League femminile 2025/2026. Segnala federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: Pallanuoto Femminile Rapallo Cede