Pallanuoto femminile Rapallo cede alle spagnole del Mataró nelle qualificazioni di Champions League
Si complica il percorso delle due squadre italiane impegnate nelle qualificazioni per la Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, infatti sarà solamente una tra Rapallo e Trieste (entrambe inserite nella Pool D) a staccare il pass per la fase a gironi della massima competizione continentale per club raggiungendo l’Ekipe Orizzonte Catania e la SIS Roma. Dopo aver battuto ieri Trieste nel derby ai tiri di rigore, purtroppo Rapallo è stata sconfitta abbastanza nettamente dall’Assolim CN Mataró concludendo il gironcino in corso di svolgimento a Dunaujvaros (in Ungheria) con 2 punti. La compagine ligure ha provato a rimanere incollata nel punteggio alla squadra spagnola, arrivando all’intervallo sotto 8-6 per poi staccarsi definitivamente nel terzo periodo (5-2 di parziale per le iberiche). 🔗 Leggi su Oasport.it
