pallamano salerno e brixen riprendono alla grande la serie a1 2025 26

Riparte senza particolari colpi di scena dopo una settimana di pausa la Serie A1 202526. Le big non prendono rischi e vincono in scioltezza i propri incontri, tutti sono scesi regolarmente in campo ad eccezione di AC Life Style Erice. Le ‘Arpie’ sono state costrette a rimandare all’8 ottobre il proprio match in casa contro Alì-Best Espresso Mestrino visti gli impegni previsti per il secondo round dell’European Cup contro le serbe dello Železni?ar Indija, Jomi Salerno invece  ha primeggiato come da copione contro Sirio Toyota Teramo per 21-40, mentre Brixen Südtirol ha vinto agevolmente il duello davanti ai propri tifosi contro Casalgrande Padana   (28-21). 🔗 Leggi su Oasport.it

