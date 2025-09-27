L’azzeramento delle cariche e l’istituzione di un gruppo di lavoro che entro tre mesi dovrà produrre una rivisitazione del regolamento della disfida remiera. Il centenario del Palio del Golfo non finisce più. Il colpo di teatro lo offre la Uisp spezzina, che in un solo colpo ha revocato ogni nomina del settore di attività canottaggio, a partire da quella del coordinatore Marco Marchi, che a inizio settembre aveva scritto alla Uisp nazionale per chiedere l’annullamento del Palio del Golfo e l’invalidazione della classifica finale, con la restituzione del gonfalone da parte del Canaletto. Questo, anche alla luce delle decisioni della giustizia sportiva in merito ai noti fatti della prima domenica di agosto, quando si verificò il semi affondamento della barca vincitrice; un’azione punita con l’inibizione, per 5 e 3 anni, rispettivamente al dirigente canarino Roberto Vivaldi e al presidente Massimo Terenziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio, un altro terremoto. La Uisp azzera le cariche del settore canottaggio