Palinsesti Sky | novità e appello per la Palestina Mago Forrest | Grazie per non averci licenziati dopo pressioni Trump

Cosa hanno annunciato alla presentazione dei palinsesti Sky 20252026, tenutasi a Milano mercoledì 24 settembre. Il ritorno di Love Bugs, due nuove serie con Luca Argentero e Maria Chiara Giannetta, l'atteso prequel di Gomorra e tante altre novità. Un momento di riflessione su Gaza e "Palestina libera" urlato dal palco. Poi il caso Kimmel con Mago Forrest: "Ringraziamo Sky per non averci licenziato dopo le pressioni di Trump". 🔗 Leggi su Fanpage.it