“ Visione e identità”. Queste le due parole chiave che sono state utilizzate alla presentazione dei Palinsesti sky da Giuseppe De Bellis (nuovo Executive Vice President Sport, News e Entertainment Sky), Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios per l’Italia) e il nuovo direttore di Sky TG24, Fabio Vitale Moltissime conferme e qualche piccola novità. Si punta ancora molto sulle serie tv e le produzioni originali, mentre al momento del secondo capitolo di “M” su Mussolini non si hanno novità sostanziali, come confermato da Hartmann. Al momento è tutto fermo. Ecco allora che c’è la conferma di format storici “X Factor 2025” (con ascolti soddisfacenti e in linea con quelli dello scorso anno) con la Finale in Piazza del Plebiscito il 4 dicembre e “MasterChef Italia” con il riconfermato trio Cannavacciuolo-Locatelli-Barbieri (“avremo un aspirante chef di 92 anni”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Palinsesti Sky: Luca Argentero avvocato controverso, a "MasterChef" l'aspirante chef 92enne, Chanel Totti a "Pechino Express", "Love Bugs" torna dopo 18 anni