Palestra è nel mirino del Napoli l’Atalanta lo valuta almeno 25 milioni bonus compresi Repubblica

Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro che possa alternarsi con Giovanni Di Lorenzo, dal momento che Pasquale Mazzocchi sembra essere sempre più ai margini. Quest’estate gli azzurri avevano imbastito una trattativa con Juanlu Sanchez del Siviglia, senza però arrivare all’approdo definitivo del giocatore in Italia. Per questo, hanno messo gli occhi su Marco Palestra (classe 2005) dell’Atalanta, che attualmente è in prestito al Cagliari. Palestra dell’Atalanta è finito nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica: Marco Palestra ha attirato l’attenzione delle grandi del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

