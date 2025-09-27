Palestina il piano Trump in 21 punti | liberazione degli ostaggi e ritiro dell’esercito

Gaza, 2 7settembre 2025 – Il piano del presidente Donald Trump relativo allo stop della guerra nella Striscia di Gaza é un mistero. Il giornale israeliano Haaretz ha riportato che Hamas avrebbe accettato “in linea di principio” la proposta di Washington che, stando alle fonti, prevede il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani – vivi e morti – il conseguente ritiro gradualedell’Idf da Gaza ed anche la liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi; tutto ciò in coerenza con gli annunci degli ultimi giorni di Trump, secondo cui l’accordo é molto vicino. Tuttavia oggi un esponente del gruppo, tramite dichiarazioni ad Al Araby rilanciate dallo stesso quotidiano, ha rivelato di non aver ricevuto nulla. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it