Palermo crolla il cornicione di una chiesa | ferita una turista
I calcinacci sono caduti a causa delle abbondanti piogge di questi giorni. La zona è stata transennata e la donna trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista
Crolla cornicione di una chiesa, ferita turista a Palermo - E' crollato la scorsa sera parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda a Palermo. Da msn.com
Crolla cornicione di una chiesa in via Maqueda tre feriti - Tre feriti a Palermo per il crollo del cornicione della chiesa di Santa Ninfa in via Maqueda a Palermo. Si legge su blogsicilia.it