Palermo corso universitario sulla legge Brambilla | centralità dei veterinari obbligo di microchip e nuova tutela penale degli animali
All’Università degli Studi di Palermo, un convegno dedicato ai reati contro gli animali ha posto al centro la recente riforma nota come “legge Brambilla”, approfondendone effetti, principi e ricadute operative, con particolare attenzione al ruolo dei veterinari nel garantire un’applicazione rigorosa delle nuove disposizioni. Nuovo impianto sanzionatorio e riconoscimento degli animali come esseri senzienti La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
