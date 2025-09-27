All’Università degli Studi di Palermo, un convegno dedicato ai reati contro gli animali ha posto al centro la recente riforma nota come “legge Brambilla”, approfondendone effetti, principi e ricadute operative, con particolare attenzione al ruolo dei veterinari nel garantire un’applicazione rigorosa delle nuove disposizioni. Nuovo impianto sanzionatorio e riconoscimento degli animali come esseri senzienti La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Palermo, corso universitario sulla “legge Brambilla”: centralità dei veterinari, obbligo di microchip e nuova tutela penale degli animali