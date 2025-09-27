Palermo cornicione si stacca da una chiesa in pieno centro | ferita turista 62enne

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente nella serata di ieri, venerdì 26 settembre: si sono staccati dei pezzi di cornicione dalla chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, all’angolo tra via Maqueda e via Celso, nei pressi dei Quattro Canti. La zona è stata transennata e la donna trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palermo - cornicione

Tragedia sfiorata a Palermo, crolla un cornicione della chiesa di Santa Ninfa: ferita una turista

Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista

Crolla cornicione della chiesa di Santa Ninfa a Palermo, ferita una turista: paura in strada

palermo cornicione stacca chiesaPalermo, cornicione si stacca da una chiesa in pieno centro: ferita turista 62enne - L'incidente nella serata di ieri, venerdì 26 settembre: si sono staccati dei pezzi di cornicione dalla chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, all’angolo ... Segnala fanpage.it

palermo cornicione stacca chiesaPalermo, crolla parte del cornicione della chiesa: ferita una turista di 62 anni - Pare che la causa sia collegata alle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Come scrive lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo Cornicione Stacca Chiesa