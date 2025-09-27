Palermo cornicione si stacca da una chiesa in pieno centro | ferita turista 62enne

L'incidente nella serata di ieri, venerdì 26 settembre: si sono staccati dei pezzi di cornicione dalla chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, all’angolo tra via Maqueda e via Celso, nei pressi dei Quattro Canti. La zona è stata transennata e la donna trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it