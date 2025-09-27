Palermo cornicione si stacca da una chiesa | ferita turista 62enne

Attimi di paura nella serata di venerdì 26 settembre a Palermo, dove il crollo di parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi, in pieno centro storico, ha provocato il ferimento di una turista di 62 anni. I frammenti, caduti tra via Maqueda e via Celso, a pochi metri dai Quattro Canti, hanno colpito la donna che si trovava a passeggio con altri visitatori. Trasportata al Policlinico, ha riportato ferite non gravi, mentre altre due persone sono rimaste solo lievemente contuse. L’intervento dei soccorsi. La scena si è consumata davanti a decine di passanti che hanno assistito al distacco improvviso di calcinacci e pietre, costretti a scansarsi all’ultimo momento per evitare di essere travolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

