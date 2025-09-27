Palermo arrestato 60enne | in casa aveva oltre 1.200 file pedopornografici e falsi distintivi di polizia

27 set 2025

La polizia di Palermo ha arrestato un 60enne, portatore di handicap in situazione di gravità, per detenzione di materiale pedopornografico. Sequestrati oltre 1.200 file, dispositivi elettronici, falsi distintivi di polizia e una pistola a salve. L’uomo è stato posto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

