Palazzo Bourbon del Monte Progetto di Museo civico Il Comune ora accelera

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Piancastagnaio giovedì sera ha approvato un importante atto di indirizzo riguardante il Palazzo Bourbon del Monte destinato a divenire Museo Civico di notevole importanza. Il monumento più importante del paese verrà molto presto interessato da lavori di risanamento, in vista di un completo restauro. A illustrare la delibera è stato l’assessore alla Cultura Pierluigi Piccini: "Il progetto prevede la nascita di un Museo civico che raccolga e renda accessibile l’immenso patrimonio documentario e artistico di Piancastagnaio, oggi in parte disperso persino a Parma – ha spiegato l’assessore –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

palazzo bourbon del monte progetto di museo civico il comune ora accelera

© Lanazione.it - Palazzo Bourbon del Monte. Progetto di Museo civico. Il Comune ora accelera

In questa notizia si parla di: palazzo - bourbon

palazzo bourbon monte progettoPalazzo Bourbon del Monte. Progetto di Museo civico. Il Comune ora accelera - L’assessore alla Cultura Pierluigi Piccini: "Vogliamo restituirlo alla collettività. msn.com scrive

palazzo bourbon monte progettoPalazzo Bourbon del Monte: intervento di Piccini in Consiglio Comunale - “Abbiamo già discusso a lungo di questo punto in Commissione, dove abbiamo chiarito i passaggi più tecnici. Scrive ilcittadinoonline.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Bourbon Monte Progetto