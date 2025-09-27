Palazzo Bourbon del Monte Progetto di Museo civico Il Comune ora accelera
Il Consiglio comunale di Piancastagnaio giovedì sera ha approvato un importante atto di indirizzo riguardante il Palazzo Bourbon del Monte destinato a divenire Museo Civico di notevole importanza. Il monumento più importante del paese verrà molto presto interessato da lavori di risanamento, in vista di un completo restauro. A illustrare la delibera è stato l’assessore alla Cultura Pierluigi Piccini: "Il progetto prevede la nascita di un Museo civico che raccolga e renda accessibile l’immenso patrimonio documentario e artistico di Piancastagnaio, oggi in parte disperso persino a Parma – ha spiegato l’assessore –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
