Pagliuca | Due finali perse? Il momento peggiore della mia carriera è un altro

. Le dichiarazioni dell’ex portiere di Sampdoria, Inter e Bologna Gianluca Pagliuca, considerato con merito uno dei portieri più forti e carismatici nella storia del calcio italiano, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi. La sua carriera è stata costellata di successi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagliuca: «Due finali perse? Il momento peggiore della mia carriera è un altro»

In questa notizia si parla di: pagliuca - finali

| INTERVIEW #CoppaItaliaFrecciarossa, le parole di mister Guido Pagliuca al termine di #GenoaEmpoli su #EmpoliFootballChannel https://youtu.be/XUP-nSUCcwo - facebook.com Vai su Facebook

Pagliuca ricorda: «La notte della finale con il Barcellona è stata terribile, potevamo cambiare la storia della Sampdoria» - Gianluca Pagliuca, ex portiere della Sampdoria, in un’intervista ha ricordato la finale di Coppa dei Campioni persa congro il Barcellona. Scrive sampnews24.com

Ex Sampdoria, Pagliuca: «Ci sono tre cose che vorrei cambiare nella mia carriera! Se si potesse…» - Gianluca Pagliuca, ex giocatore della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista circa il proprio passato in blucerchiato e non. Segnala sampnews24.com