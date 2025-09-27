Pagelle Tale e Quale Show prima puntata | brillano Maryna e Pamela Petrarolo Disastro Carmen Di Pietro

Quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giudizi ai principali protagonisti della serata di venerdì 26 settembre del talent show condotto da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pagelle tale e quale show prima puntata brillano maryna e pamela petrarolo disastro carmen di pietro

© Quotidiano.net - Pagelle Tale e Quale Show, prima puntata: brillano Maryna e Pamela Petrarolo. Disastro Carmen Di Pietro

In questa notizia si parla di: pagelle - tale

pagelle tale show primaPagelle Tale e Quale Show, prima puntata: brillano Maryna e Pamela Petrarolo. Disastro Carmen Di Pietro - I giudizi ai principali protagonisti della serata di venerdì 26 settembre del talent show condotto da Carlo Conti ... quotidiano.net scrive

pagelle tale show primaPromossi e bocciati della prima puntata dello show di Carlo Conti, terminata con la vittoria di - Gianni Ippoliti ha affrontato la sfida di interpretare Tony Dallara in "Come prima" con impegno, nonostante il mal di gola che ha influenzato la sua performance ... Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Tale Show Prima