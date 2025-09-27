I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la finale di Serie A Women’s Cup: pagelle Juventus Women Roma. I voti e i giudizi alle protagoniste della finale di Serie A Women’s Cup: pagelle Juventus Women Roma. LA SINTESI DELLA PARTITA Peyraud-Magnin 6 – Forse qualche responsabilità sulla staffilata di Haavi, sul suo palo. Nella ripresa un bella parata su Bergamaschi Lenzini 6 – Tiene nonostante qualche sbavatura. Poi sostituita, forse perché non al meglio. Dal 74? Cascarino 5.5 – Inizialmente e insolitamente a destra, subito sverniciata da Haavi. Un’altra cosa dall’altra parte Salvai 6. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Roma: montagne russe Thomas, Bonansea nel destino, Vangsgaard c’è VOTI