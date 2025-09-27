Pagelle Juve Atalanta | gioia Cabal errore Adzic Zhegrova spacca la partita e Koopmeiners… VOTI

Juventusnews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Pagelle Juve Atalanta: i voti ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Atalanta: i voti ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Poco impegnato oggi il numero 16 della Juventus: ci mette una pezza nella ripresa sul colpo di testa di Pasalic, sporcandosi in quell’occasione i guantoni. Poche responsabilità sul gol di Sulemana. Gatti 5.5 – Pesa la troppa leggerezza in occasione del gol di Sulemana. Dopo l’errore di Adzic esce alto per tappare il buco ma viene saltato con grande facilità dalla freccia atalantina, che arma il sinistro e fulmina Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle juve atalanta gioia cabal errore adzic zhegrova spacca la partita e koopmeiners8230 voti

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Atalanta: gioia Cabal, errore Adzic. Zhegrova spacca la partita e Koopmeiners… VOTI

In questa notizia si parla di: pagelle - juve

Juve-Reggiana, le pagelle: bentornato Bremer, 6,5. Kelly e Kalulu 5, altro che certezze...

Pagelle Borussia Dortmund Juve: Cambiaso ritrovato, Yildiz-Conceicao-David stuzzicano, che versione di Kalulu VOTI

Pagelle Juve Juventus Next Gen: Vlahovic tra gol e fischi, Douglas Luiz manda segnali VOTI

pagelle juve atalanta gioiaJuventus-Atalanta 1-1, le pagelle: Cabal miracoloso (7), Adzic distratto (5), Cambiaso ovunque (6,5) - La sfida, valida per la quinta giornata di Serie A, tra Juventus e Atalanta si è conclusa in parità (1- Secondo leggo.it

pagelle juve atalanta gioiaPagelle Juve Atalanta: TOP E FLOP dopo il primo tempo - Pagelle Juve Atalanta: i voti ai protagonisti del match, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Atalanta: i voti ai protagonisti del m ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Juve Atalanta Gioia