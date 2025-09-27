Pagelle Italia-Polonia 3-0 volley | Sani prende a morsi il destino Romanò eccelle Balaso fondamentale
PAGELLE ITALIA-POLONIA 3-0. Sabato 27 settembre Simone Giannelli, 7,5: azzecca quasi sempre la scelta in palleggio e manda letteralmente a spasso per lunghi tratti il muro polacco. Non indugia quando deve chiamare in causa anche giocatori meno esperti come Porro: un coraggio che paga lauti dividendi. Eccezionale in difesa, si fa valere anche a muro e realizza un ace. Yuri Romanò, 8,5: una delle sue migliori partite della carriera con la maglia della Nazionale (non scriviamo ‘la migliore’ perché siamo indecisi ripensando alla finale degli Europei 2021). In attacco trova una continuità da grande opposto, in battuta crea sovente scompiglio nella ricezione avversaria e mette a terra anche due muri. 🔗 Leggi su Oasport.it
