Voti, top e flop della sfida andata in scena all’Unipol Domus e valevole per la quinta giornata di di Serie A L’ Inter vince in casa del Cagliari conquistando la terza vittoria consecutiva Champions compresa. È la serata degli attaccanti, Lautaro Martinez apre e Pio Esposito cala il sipario poco dopo l’ingresso in campo. Primo gol in Serie A per il classe 2005 e Chivu accorcia dalla vetta in attesa di Milan-Napoli di domani sera. (LaPresse) – Calciomercato.it Pagelle Cagliari-Inter. CAGLIARI TOP Caprile 6,5 – L’Inter non lo chiama molto in causa, ma su Thuram fa un paratone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo