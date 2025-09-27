Pagelle Cagliari Inter | Lautaro torna da leader Pio Esposito si prende la scena! Steccano Luis Henrique e Barella
di Giuseppe Colicchia Pagelle Cagliari Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all’Unipol Domus, sfida valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Cagliari Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per il 5° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all’Unipol Domus. L’ Inter di Cristian Chivu torna da Cagliari con tre punti pesanti grazie al 2-0 maturato all’Unipol Domus. I nerazzurri hanno approcciato la partita con personalità, sbloccando il risultato già al 9’ grazie a Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano che ha confermato ancora una volta il suo fiuto del gol. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - cagliari
Cagliari-Fiorentina 1-1, le pagelle: Mandragora (7) segna dalla panchina, Luperto (7) decisivo nel recupero, Kean (5,5)
Fiorentina s’illude poi pareggia a Cagliari: 1-1. Al gol di Mandragora risponde Luperto. Kean si “mangia” il raddoppio. Pagelle
Fiorentina s’illude poi pareggia il Cagliari: 1-1. Al gol di Mandragora risponde Luperto. Kean si “mangia” il raddoppio. Pagelle
#Cagliari Le Pagelle | Queste le nostre valutazioni sulla prestazione degli uomini di Fabio #Pisacane in occasione del match di Coppa Italia vinto per 4-1 contro il #Frosinone - X Vai su X
Le pagelle di Lecce-Cagliari. Falcone evita il peggio, Gallo: primo tempo disastroso. I voti di Lino De Lorenzis. Le pagelle complete in edicola. #Lecce #cagliari #Calcio #pagelle #fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Cagliari-Inter 0-2: che impatto di P. Esposito (7,5), prestazione di qualità per Lautaro Martinez (7) - È la terza partita tra Champions e campionato che i ragazzi di Cristian Chivu portano a casa. Secondo ilmattino.it
Le pagelle di Cagliari-Inter: Lautaro un cecchino, Pio Esposito muscoli e gol - nel primo tempo il Cagliari non tira in porta, ma si fa trovare pronto in uscita su Belotti. Segnala sportmediaset.mediaset.it