Paga in pizzeria con la carta rubata dopo aver derubato un supermarket

Udinetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 24 settembre la Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, sorpreso mentre tentava di pagare il conto in una pizzeria di via Poscolle con una carta di credito risultata rubata.Durante i controlli, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto in suo possesso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

