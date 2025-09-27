Paga in pizzeria con la carta rubata dopo aver derubato un supermarket

La sera del 24 settembre la Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, sorpreso mentre tentava di pagare il conto in una pizzeria di via Poscolle con una carta di credito risultata rubata.Durante i controlli, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto in suo possesso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: paga - pizzeria

La pizzeria ReMi di Sassari ancora tra le 100 migliori al mondo Oggi, 8 settembre, le premiazioni delle “50 Top Pizza World”: il locale di Sandro Cubeddu sale alla posizione numero 65 Vai su Facebook

Paga con ’carta’ rubata Denunciato algerino - Lui, un algerino, è già in carcere perché accusato di aver commesso alcuni furti sui treni, in Veneto. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cena al ’Mc’ e paga con carta rubata. Scatta un folle inseguimento a Lido - La cena consumata al McDonald’s di Lido di Camaiore, e pagata col bancomat dell’ignaro proprietario, è finita con un rocambolesco inseguimento e l’arresto di un 23enne per resistenza, violenza e ... Scrive lanazione.it