Pafos il club che attraverso la Champions League vuole unire l’isola di Cipro

Il Pafos Football Club ha sede a Pafo, nella parte occidentale e, quindi, riconosciuta come quella greca, di Cipro. Fino a qualche anno fa quest’isola era nota per lo splendido mare, per il mito della Dea Afrodite (nell’Antica Grecia era consuetudine pensare che la dea dell’amore fosse nata dalle spuma del mare dell’isola nel Mediterraneo), per una divisione in due Nazioni che ormai persiste dal 1974 e che ha portato ad un dramma umanitario che ancora oggi è dimenticato dall’Occidente, ma da un anno a questa parte l’isola di Cipro è conosciuta anche per essere l’isola della squadra di calcio del Pafos e sceneggiatura di un miracolo: una cittadina di poco più di 30mila abitanti approdata in Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

