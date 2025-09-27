Padre 91enne e figlio disabile sfrattati a Milano | L’edificio è stato venduto e ora ci cacciano

Giuseppe Meneghello, 91 anni, e suo figlio Nicola, 57enne riconosciuto invalido al 100% per una grave forma di schizofrenia diagnosticata a 22 anni, affittano lo stesso appartamento a Milano dal 1958. Ottanta metri quadri in zona Risorgimento: 1400 euro al mese. Ora devono lasciarlo. Il palazzo è stato acquistato da nuovi proprietari che lo stanno svuotando. Il loro sfratto è esecutivo e non sono previste ulteriori proroghe. La loro storia è raccontata sulle pagine del Corriere. Giuseppe, restauratore in pensione e vedovo da undici anni, non ha mai accumulato ritardi nel pagamento dell’affitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

