Padova tentano di rubare un orologio da 80mila euro | tre arresti

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno aggredito un imprenditore a pochi passi dall'ufficio, gli uomini sono stati bloccati in autostrada con refurtiva e targa falsa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

padova tentano di rubare un orologio da 80mila euro tre arresti

© Tgcom24.mediaset.it - Padova, tentano di rubare un orologio da 80mila euro: tre arresti

In questa notizia si parla di: padova - tentano

Padova, tentano di rubare un orologio da 80mila euro: tre arresti - È quanto accaduto giovedì scorso a Padova, dove tre uomini, tutti pregiudicati in "trasferta" da Napoli, hanno tentato di sottrarre un orologio di lusso, dal valore stimato di 80mila euro, a un ... Scrive msn.com

Padova, picchiano un imprenditore per rubargli l'orologio da 80mila euro: arrestati 3 rapinatori dopo un inseguimento - Tutti hanno precedenti per furto e rapina: l'uomo è stato avvicinato da due persone in sella a una moto che l'hanno preso a calci e pugni ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Tentano Rubare Orologio