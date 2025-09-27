Padova rapinatori napoletani in trasferta per rubare un orologio da 80mila euro | tre arresti

Hanno aggredito un imprenditore a pochi passi dall'ufficio, i tre uomini sono stati bloccati in autostrada con refurtiva e targa falsa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Padova, rapinatori napoletani in trasferta per rubare un orologio da 80mila euro: tre arresti

In questa notizia si parla di: padova - rapinatori

Poliziotti #Squadramobile Padova arrestano 3 uomini con numerosi precedenti per furti e rapine che hanno tentato di sottrarre un orologio del valore di 80mila euro a imprenditore padovano uscito dal suo ufficio per pausa pranzo https://poliziadistato.it/articolo - X Vai su X

La polizia di Padova ha arrestato tre uomini di origine napoletana, tutti con precedenti penali per furti e rapine, dopo un tentativo di rapina che ha coinvolto un imprenditore locale. - facebook.com Vai su Facebook

Napoletani ladri di Rolex in trasferta a Padova: arrestati dopo l'ultimo clamoroso colpo - Avevano picchiato un imprenditore 46enne per strappargli dal polso un orologio da 80mila euro Tre uomini, napoletani di 47, 48 e 66 anni, tutti con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia a Pad ... Riporta napolitoday.it

In trasferta a Padova per rapina, in manette evaso dai domiciliari - Evaso dai domiciliari dove doveva scontare una condanna per furto, è stato arrestato a Padova dove, insieme a due complici, ha tentato di rapinare un orologio da 80 mila euro ad un imprenditore 46 enn ... Si legge su noitv.it