Padova rapinatori napoletani in trasferta per rubare un orologio da 80mila euro | tre arresti

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno aggredito un imprenditore a pochi passi dall'ufficio, i tre uomini sono stati bloccati in autostrada con refurtiva e targa falsa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

padova rapinatori napoletani in trasferta per rubare un orologio da 80mila euro tre arresti

© Tgcom24.mediaset.it - Padova, rapinatori napoletani in trasferta per rubare un orologio da 80mila euro: tre arresti

In questa notizia si parla di: padova - rapinatori

Napoletani ladri di Rolex in trasferta a Padova: arrestati dopo l'ultimo clamoroso colpo - Avevano picchiato un imprenditore 46enne per strappargli dal polso un orologio da 80mila euro Tre uomini, napoletani di 47, 48 e 66 anni, tutti con precedenti, sono stati arrestati dalla polizia a Pad ... Riporta napolitoday.it

padova rapinatori napoletani trasfertaIn trasferta a Padova per rapina, in manette evaso dai domiciliari - Evaso dai domiciliari dove doveva scontare una condanna per furto, è stato arrestato a Padova dove, insieme a due complici, ha tentato di rapinare un orologio da 80 mila euro ad un imprenditore 46 enn ... Si legge su noitv.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Rapinatori Napoletani Trasferta