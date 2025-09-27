Padel domani in programma semifinali e finali Fip Silver Torino

Roma, 27 set. (askanews) – Spettacolo al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Torino, dove oggi il derby torinese ha infiammato un Palavillage ‘sold out’. Alvaro Montiel, neoazzurro di origini italiane e torinese d’adozione, in coppia con Juan Belluati ha superato con un doppio 6-4 Matteo Rosingana ed Edoardo Zecchinelli al termine di due ore di battaglia. Domani Montiel-Belluati affronteranno in semifinale – ricorda una nota – Aimar Goñi, rivelazione 19enne della Premier Padel, e l’argentino Luciano Capra, tornato protagonista dopo un lungo stop per infortunio. Nell’altra sfida i giovanissimi Giuseppe Fino e Marc Lupon, entrambi 19 anni, affronteranno la coppia argentina formata da Ignacio Archieri, anche lui classe 2006, e Juan Pablo Dametto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it