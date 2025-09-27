Pablo Trincia a Overtime Festival 2025 | il racconto come indagine
Conto alla rovescia già partito per Overtime Festival 2025. Stiamo parlando del Festival Nazionale Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo 2025, in programma da mercoledì 8 ottobre a domenica 12 ottobre nel cuore di Macerata (nelle Marche). Ebbene sì, giornalismo, racconto ed etica sportiva formeranno come da tradizione il mix vincente. Si parte subito forte nella serata di mercoledì 8 ottobre 2025. Alle ore 21:00, il Teatro Lauro Rossi di Macerata ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’Overtime Festival 2025 ovvero l’incontro con Pablo Trincia. OVERTIME FESTIVAL 2025: SI PARTE SUBITO FORTE CON PABLO TRINCIA. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
In questa notizia si parla di: pablo - trincia
Casale Cineforum, due ospiti d’oro. Margherita Ferri con Pablo Trincia: "Un incontro pieno di sorprese"
La docu-serie è un’operazione di true crime transmediale, in cui Pablo Trincia racconta anni di indagini e congetture sulla misteriosa scomparsa del calciatore
“Perdonami Jovanotti, ma da uno come te mi sarei aspettato tutt’altro sulle parole per il genocidio a Gaza. E mi dispiace davvero tanto”: Pablo Trincia deluso
Mercoledì 1 aprile 2026 ore 21 PABLO TRINCIA “L’Uomo Sbagliato - Un’inchiesta dal vivo” Scritto da Debora Campanella e Pablo Trincia, con il contributo di Martina Cataldo. Pablo Trincia debutta a teatro con caso di cronaca che scuoterà le coscienze: la sto - facebook.com Vai su Facebook
Pablo Trincia ci sbatte la realtà di #Gaza in faccia ogni giorno. Ieri ha postato una foto di bambini morti avvolti in sacchi di plastica. Mai avrei pensato di vedere tanto orrore. Chi può far qualcosa non vede queste immagini? Non gli si spezza il cuore? - X Vai su X
Torna il Festival del libro a Bibbiena, super ospite Pablo Trincia - Per le scuole: laboratori per ragazzi e insegnanti, la novità dei volontari e dell’alternanza scuola lavoro Arezzo, 17 dicembre 2024 – Dal 24 febbraio al 16 marzo torna il ... Da lanazione.it
Ultimi giorni di festival del libro con i big: Daniele Panebarco e la sua “nona arte” e Pablo Trincia con “come nascono le storie” - Arezzo, 13 marzo 2025 – Il Festival del Libro 2025 si chiuderà ufficialmente domenica 16 marzo alle ore 17 presso il Cinema Italia di Soci con un ospite di eccezione, Pablo Trincia ovvero il ... Lo riporta lanazione.it