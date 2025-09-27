parco acqua santa il comune scommette sulla rigenerazione

Un viale di negozi oggi chiusi e silenziosi, che un tempo era cuore pulsante del Parco Acqua Santa, tornerà a vivere? È l’obiettivo del progetto P.a.r.co Acqua Santa (Progetto Attivo di Rigenerazione Commerciale), appena presentato dal Comune di Chianciano Terme (nella foto il sindaco Grazia Torelli). L’amministrazione, diventata proprietaria del complesso immobiliare lo scorso giugno, ha deciso di puntare su un intervento di rigenerazione per ridare dignità e vitalità al viale dello shopping del parco. L’area, composta da 15 locali oggi in stato di degrado, negli anni ha sofferto la progressiva diminuzione di presenze turistiche, trasformandosi da luogo animato a zona spenta e abbandonata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

