Ottobre un mese dedicato a pace e diritti
Cervia dedica il mese di ottobre alla Pace con trenta giorni di eventi in occasione della prima edizione del Festival " Voci per la pace. Percorso nei valori di comunità". Tra i protagonisti dell’iniziativa c’è anche Patrick Zaki. Il Festival è organizzato dal Comune di Cervia, con la collaborazione e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la speciale partecipazione di Artevento. Convegni, incontri, spettacoli, passeggiate, documentari, laboratori che prevedono anche la partecipazione di associazioni umanitarie impegnate in zone di guerra e testimoni del dramma che stanno vivendo le popolazioni dei Paesi in guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ottobre 2025: mese da non perdere per i fan Disney e anime
Emergenza bambini Gaza, denuncia Unrwa: "Oltre 540 bimbi morti ogni mese da marzo"; Hamas: "19mila i piccoli uccisi da Israele dal 7 ottobre"
“Da ottobre 2024 a oggi ho perso 60 kg, mi sono sottoposto a un intervento di gastrectomia sleeve. Non è una passeggiata, per un mese ho bevuto liquidi e integratori”: parla lo chef Vitantonio Lombardo
Il Papa: Rosario per la pace ogni giorno di ottobre - La sera di sabato 11 ottobre la recita in piazza San Pietro nella veglia del Giubileo della spiritualità mariana ... romasette.it scrive
