ottobre un mese dedicato a pace e diritti

27 set 2025

Cervia dedica il mese di ottobre alla Pace con trenta giorni di eventi in occasione della prima edizione del Festival " Voci per la pace. Percorso nei valori di comunità". Tra i protagonisti dell’iniziativa c’è anche Patrick Zaki. Il Festival è organizzato dal Comune di Cervia, con la collaborazione e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la speciale partecipazione di Artevento. Convegni, incontri, spettacoli, passeggiate, documentari, laboratori che prevedono anche la partecipazione di associazioni umanitarie impegnate in zone di guerra e testimoni del dramma che stanno vivendo le popolazioni dei Paesi in guerra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

