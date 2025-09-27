Ottobre green all’Agorà Patto con Pianeta Festival
Il programma di ottobre della biblioteca Agorà si apre con un’attenzione speciale al tema della sostenibilità: dalla presentazione del libro di Silvia Sorbi I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili per celebrare la Giornata della Geodiversità, a una giornata dedicata ai Giochi di una volta con Simonetta Simonetti, fino alla collaborazione con Pianeta Terra Festival, con laboratori e letture, e infine proiezioni di film a tema. Ad Agorà Fuori le Mura arriva anche Tam Tam! La cultura in movimento, un evento promosso dalla Rete delle biblioteche della Provincia di Lucca. Per il ciclo “Avrò cura di te”, dedicato ai neogenitori, prende avvio con una serie di incontri con la doula Oriana, insieme a un appuntamento di letture per i piccolissimi (0–18 mesi) a cura di Nati per Leggere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Green Moon Comics: in arrivo a ottobre il primo numero di Burton
Green Moon Comics – “Burton #1” in uscita il 15 ottobre il primo numero del seriale
Rivoluzione Caar, a ottobre aprono i cantieri. "Nuovi fabbricati e impianti green, il polo ittico presto realtà"
, `! Arriva la Garda Green Cup organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Garda per la sostenibilità! Appuntamento per domenica 19 ottobre per la veleggiata aperta a tutti e la regata FI - facebook.com Vai su Facebook
Fra settembre e ottobre nuovi appuntamenti dedicati al #cinema: al via la terza edizione del concorsoY-40 Film Festival - con iscrizioni aperte fino al 20 settembre - e Cineterme #arteeambiente #arteecultura #greenplanner - X Vai su X
'Greenfest Matera' il 20 ottobre per la sostenibilità - A piedi con i percorsi denominati ''Piedipolitana'' da quattro quartieri di Matera,all'insegna della sostenibilità, per raggiungere il castello Carlo Tramontano, dove sarà firmato un patto per ... Lo riporta ansa.it