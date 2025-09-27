Ottobre green all’Agorà Patto con Pianeta Festival

Il programma di ottobre della biblioteca Agorà si apre con un’attenzione speciale al tema della sostenibilità: dalla presentazione del libro di Silvia Sorbi I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili per celebrare la Giornata della Geodiversità, a una giornata dedicata ai Giochi di una volta con Simonetta Simonetti, fino alla collaborazione con Pianeta Terra Festival, con laboratori e letture, e infine proiezioni di film a tema. Ad Agorà Fuori le Mura arriva anche Tam Tam! La cultura in movimento, un evento promosso dalla Rete delle biblioteche della Provincia di Lucca. Per il ciclo “Avrò cura di te”, dedicato ai neogenitori, prende avvio con una serie di incontri con la doula Oriana, insieme a un appuntamento di letture per i piccolissimi (0–18 mesi) a cura di Nati per Leggere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

